В Краснодарском крае 27 апреля потеплеет до +28 градусов Фото из архива КП
В Краснодарском крае 27 апреля потеплеет до +28 градусов. Столбики термометров поднимутся до высоких отметок в восточных районах региона.
Днем в южной половине края воздух прогреется до +19…24 градусов. В горах обещают температуру воздуха до +18, а на Черноморском побережье - до +25.
- Во второй половине дня местами в крае ожидаются кратковременные дожди с грозой, местами порывы ветра до 12-14 м/с, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Однако высокая температура продержится в регионе недолго. Уже к концу неделе в крае прогнозируют облачную и дождливую погоду с похолоданием.
- В отдельных районах возможны сильные дожди, грозы и порывы ветра, - добавили синоптики.