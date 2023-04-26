В Краснодарском крае 27 апреля потеплеет до +28 градусов Фото из архива КП

В Краснодарском крае 27 апреля потеплеет до +28 градусов. Столбики термометров поднимутся до высоких отметок в восточных районах региона.

Днем в южной половине края воздух прогреется до +19…24 градусов. В горах обещают температуру воздуха до +18, а на Черноморском побережье - до +25.

- Во второй половине дня местами в крае ожидаются кратковременные дожди с грозой, местами порывы ветра до 12-14 м/с, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Однако высокая температура продержится в регионе недолго. Уже к концу неделе в крае прогнозируют облачную и дождливую погоду с похолоданием.

- В отдельных районах возможны сильные дожди, грозы и порывы ветра, - добавили синоптики.