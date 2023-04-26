Марши и гимны звучат в «Орленке»: во Всероссийском детском центре проходит фестиваль детских духовых оркестров

Во Всероссийском детском центре школьники включатся в творческую деятельность: посетят мастер-классы по профильным дисциплинам, дадут концерты для сверстников.

Во Всероссийском детском центре «Орленок» Российское духовое общество проводит творческую смену III Всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Сильные духом!». Проект объединяет 105 музыкантов, учащихся детских духовых и ударных коллективов. В составе смены оркестры из Москвы и Московской области, Ханты-Мансийского и Тамбовского регионов.

- Смена "Сильные духом" – уникальный творческий проект. Он объединяет талантливых детей и профессиональных музыкантов, погружая «Орленок» в атмосферу искусства. Это грандиозные марш-парады, духоподъемные концерты и уникальные репетиции лучших детских оркестров страны на берегу Черного моря. В рамках смены ребята не только обмениваются опытом, но и знакомятся с уникальной культурой Центра, – рассказал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В течение творческой смены с участниками работают именитые российские музыканты и педагоги, проходят творческие встречи, мастер-классы по различным духовым дисциплинам.

- Работа с подрастающим поколением является приоритетным направлением Российского духового общества. За годы работы фестиваль стал трамплином для многих талантливых молодых музыкантов и одним из ожидаемых событий лагерной смены. Вообще в этом фестивальном сезоне мы ожидаем открытия новых звезд, очень много перспективных музыкантов, – поделился президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» Михаил Брызгалов.

Помимо программы профильной подготовки юные музыканты проработают навыки межличностного общения, дипломатической коммуникации, расширят свои познания в области здорового образа жизни и экологического этикета. В Центре будут работать театральная и танцевальная лаборатории, дискуссионные клубы и диалоговая площадка.

Финальным событием смены станет День Победы: коллективы примут участие в постановке Детского духового шоу, в составе сводного духового оркестра фестиваля они представят тематическую концертную программу.

Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.