Житель Новороссийска убил отверткой и ограбил соседку

Мужчина не менее двух раз ударил соседку отверткой в шею Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Жителя Новороссийска обвиняют в убийстве соседки. Трагедия произошла 24 апреля на улице Первомайской.

- Обвиняемый и 42-летняя женщина проживали в соседних квартирах в доме, расположенном на Первомайской. По версии следствия, фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз приходил к женщине с различными просьбами. Когда мужчина в очередной раз пришел к соседке с просьбой, между ними произошла ссора, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время конфликта 40-летния мужчина взял отвертку и не менее двух раз ударил женщину в шею. Она скончалась на месте. После этого обвиняемый забрал ювелирные украшения соседки и сдал в ломбард.

Мать женщины, вернувшись вечером домой, обнаружила ее тело. Позже она сообщила следователю о телефонном звонке дочери, которая рассказала, что сосед несколько раз приходил к ней домой.

Задержанный мужчина на допросе во всем признался. Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В ходе следствия также будет дана юридическая оценка действиям фигуранта в части хищения имущества потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.