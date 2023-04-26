Экскурсоводы Анапы сдают экзамены в лесу. Фото: t.me/utrishgpz

Экскурсоводы Анапы прошли аккредитацию на территории заповедника «Утриш». Они сдали экзамены специалистам заповедника в лесу.

- Сегодня у каждого гида была возможность почувствовать себя в роли специалиста экологического туризма и продемонстрировать свои знания о заповеднике коллегам и учителям. Все успешно справились с испытанием.

Уточняется, что всем экскурсоводам торжественно вручат сертификаты об аккредитации. Также их ждет морская прогулка вдоль побережья полуострова Абрау.