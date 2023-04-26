Мужчина едва не утонул в реке Фото: областная служба спасения на водах

В Ростовской области спасатели вытащили из бурной реки тонувшего человека. Мужчина едва не захлебнулся, но в последний момент подоспела помощь.

ЧП произошло в городе Белая Калитва. Почти на окраине находится разрушенная плотина, на которой, по словам жителей, многие любят позагорать, порыбачить, а иногда и выпить. Днем 25 апреля в воде обнаружили человека, который практически полностью погрузился в воду. Прохожие вызвали на место спасателей, пишет «КП» - Ростов-на-Дону».

Спасатели Белокалитвинского подразделения областной службы спасения на воде с муниципальными коллегами прибыли на место. Мужчина, находившийся в воде, никак не мог выбраться и выбился из сил.

- Когда мы прибыли, он уже начал захлебываться водой, - рассказали спасатели.

Тогда специалисты обвязали мужчину специальным ремнем, вытащили на берег и передали прибывшим медикам.

- Мы уже не надеялись, что он выживет. А он, считай, ожил! – поделился местный житель, который увидел произошедшее.