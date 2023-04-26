В Сочи началась Международная неделя русского языка

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В Сочинском государственном университете 25 апреля открылась Международная неделя русского языка, которая проводится под эгидой фонда «Русский мир». В ней принимают участие представители Казахстана, Палестины, Туниса, Мьянмы.

По видеосвязи планируется участие специалистов из Аргентины, Белоруссии, Китая, Колумбии, Ливана, Афганистана и других стран, а также целого ряда российских городов, в числе которых Мурманск, Томск, Ижевск, Самара, Тамбов, Смоленск и многие другие.

- Цель проекта – привлечение внимания молодежи к проблемам русской речемыслительной культуры, к самопроектированию сильной, профессиональной языковой личности, повышение интереса к изучению русского языка и литературы, - отметили в вузе.

Организаторы уточнили, что в рамках недели русского языка состоится несколько важных научных событий. В их числе VI Международная молодежная научно-практическая конференция «Русская речемыслительная культура: проблемы эффективности коммуникации», а также VII Стратегическая сессия «Совещание экспертов российских и зарубежных вузов по проблемам формирования речемыслительной культуры в высшей школе».

Кроме того, для школьников и студентов проводятся различные конкурсы: «Лучший декламатор (поэзия, проза)», «Авторское стихотворение (песня)», «Ораторский марафон», «Ринг полемистов», «Лидер дискус-сии», «Платиновое перо», «Филологи – вперед!», «Журналистский де-сант», «Мой пост РФ», «Горячий микрофон: Одна минута о русском языке», конкурс плакатов, газет, флаеров о русском языке и культуре русской речи; олимпиады «Филолог-эрудит» и «Знатоки русского языка».