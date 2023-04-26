Схема ограничения движения Фото: krd.ru

В Краснодаре частично перекроют улицы КИМ и Линейную для ремонта теплосети. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы на участке теплосети «ТЭЦ — Центр города» стартуют 12 мая и продлятся до 1 октября. Специалисты обновят около одного километра ветхой теплосети.

На время работ ограничат движение по участку улицы КИМ от Степана Разина до Фурманова, от Линейной до Вишняковой. Автомобилисты также не смогут проехать по участку улицы Линейной от Адыгейской Набережной до КИМ.

После реконструкции восстановят дороги и благоустроят прилегающие территории.

- Сейчас подходящее время для ремонта труб и замены нагревательных элементов системы. Проведенные работы по модернизации помогут бесперебойно подавать тепло в жилой фонд и социальные объекты в будущем, - сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.