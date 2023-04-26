Лидерами по выращиванию рапса считаются Отрадненский, Кореновский, Белоглинский, Ленинградский, Лабинский и Мостовской районы Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань в три раза увеличила экспорт рапсового масла в Китай в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

- В денежном выражении его объем вырос в три раза до 536 миллионов долларов. На протяжении трех лет мы делаем ставку именно на рапс как перспективную экспортную культуру, - сказал глава региона. - Так, кубанские аграрии в 2022 году поставили исторический рекорд, собрав более чем 285 тысяч тонн.

Отмечается, что площадь сева рапса увеличили с 82,3 тысячи до 87,5 тысяч гектаров. Лидерами по выращиванию культуры в крае считаются Отрадненский, Кореновский, Белоглинский, Ленинградский, Лабинский и Мостовский районы. Рапс, в частности, обогащает почву, за счет чего позже хорошо растет озимая пшеница.

В настоящее время Кубань входит в пятерку регионов по общероссийскому экспорту аграрной продукции. В топ-5 также входят Москва, Ростовская, Калининградская области и Приморский край.