Стартовал очный этап конкурса «Учитель-дефектолог Кубани-2023»

В Год педагога и наставника профессиональному конкурсу исполняется 10 лет. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Стартовал очный этап краевого конкурса «Учитель-дефектолог Краснодарского края». В 2023 году профессиональному конкурсу исполняется 10 лет.

– «Учитель-дефектолог Кубани» занимает особое место среди конкурсов педагогического мастерства. Ведь в нем принимают участие специалисты, работающие с особенными детьми с ограниченными возможностями здоровья. Тем, кто способен раскрывать мир для детей с ограниченными возможностями здоровья, видеть их потенциал и помогать его развивать, - рассказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Впервые в истории регионального конкурса лучших педагогов будут выбирать в двух номинациях – «Логопед года» и «Дефектолог года». С 26 по 28 апреля участникам предстоит пройти несколько испытаний. Имена финалистов объявят 28 апреля на торжественной церемонии закрытия. Победители получат путевку на Всероссийский конкурс «Учитель – дефектолог России», который состоится осенью в Москве.