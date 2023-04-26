В Майкопе пройдет проверка системы оповещения населения

В Майкопе проведут проверку системы оповещения населения. Фото: пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края

В Майкопе пройдет контрольное тестирование системы оповещения населения. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города, техническая проверка запланирована на четверг 27 апреля.

- 27 апреля 2023 года с 10.00 до 11.00 в Майкопе планируется проведение технической проверки с включением электросирен и передачей учебной информации, - уточнили в ЕДДС Майкопа.

Напомним, что в Краснодарском крае отменили запланированную на 26 апреля проверку систем оповещения. Комплексную проверку сирен, громкоговорителей, телевизионного и радиовещания с сигналом тревоги планировали провести утром 26 апреля, но перенесли на будущее лето.