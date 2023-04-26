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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 16:40

Жители Майкопа нашли чужую кредитную карту и украли 70 тысяч рублей

Сейчас полицейские ищут воров
Евгения ХАЛИКОВА
Житель Адыгеи лишился денег с кредитки.

Житель Адыгеи лишился денег с кредитки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Майкопа потерял кредитную банковскую карту и своевременно не заблокировал ее. Халатность дорого стоила 29-летнему мужчину. Мужчина лишился 70 тысяч рублей.

- Потерпевший обратился в отдел полиции Майкопа и сообщил, что на мобильный телефон стали поступать уведомления о списании денежных средств с банковской карты. При этом саму кредитку мужчина утерял ранее при неизвестных обстоятельствах, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Полицейские устанавливают злоумышленников, причастных к преступлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «кража, совершенная с банковского счета».