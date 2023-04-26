Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика26 апреля 2023 17:33

Росреестр Кубани разъяснил порядок определения границ земельного участка

В ведомстве рассказали, что эта процедура является добровольной, но очень важной
Евгения ХАЛИКОВА
Чтобы избежать споров с соседями, лучше провести межевание участка.

Чтобы избежать споров с соседями, лучше провести межевание участка.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю рассказали о порядке определения границ земельного участка. По словам специалистов, это процедура является добровольной, но позволяет собственнику земли избежать множество юридических проблем. Например, вопрос о прохождении границы смежных участков может привести соседей к тяжелому конфликту и судебным разбирательствам. Межевой же план защитит права собственника земельного участка, так как границы будут установлены в соответствии с законодательством.

- Наличие границ позволит беспрепятственно совершать с участком разнообразные операции и сделки. Уточнение границ помогает исправить ошибки, в том числе в сведениях о фактически используемой площади, которая нередко отличается от той, что указана в Едином государственном реестре недвижимости, - рассказал заместитель директора, главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Андрей Власенко.

Межеванием занимаются кадастровые инженеры. По закону, каждый кадастровый инженер обязан состоять в специализированной саморегулируемой организации. СРО контролируют деятельность своих членов и рассматривают жалобы заявителей, если кадастровые работы проведены с нарушениями.