Росреестр Кубани разъяснил порядок определения границ земельного участка

Чтобы избежать споров с соседями, лучше провести межевание участка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю рассказали о порядке определения границ земельного участка. По словам специалистов, это процедура является добровольной, но позволяет собственнику земли избежать множество юридических проблем. Например, вопрос о прохождении границы смежных участков может привести соседей к тяжелому конфликту и судебным разбирательствам. Межевой же план защитит права собственника земельного участка, так как границы будут установлены в соответствии с законодательством.

- Наличие границ позволит беспрепятственно совершать с участком разнообразные операции и сделки. Уточнение границ помогает исправить ошибки, в том числе в сведениях о фактически используемой площади, которая нередко отличается от той, что указана в Едином государственном реестре недвижимости, - рассказал заместитель директора, главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Андрей Власенко.

Межеванием занимаются кадастровые инженеры. По закону, каждый кадастровый инженер обязан состоять в специализированной саморегулируемой организации. СРО контролируют деятельность своих членов и рассматривают жалобы заявителей, если кадастровые работы проведены с нарушениями.