Спортсмены Кубани впервые принимают участие в Боливарианских играх

Кубанские спортсмены на Боливарианских играх. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские спортсмены принимают участие в составе сборной России в Боливарианских играх. Соревнования проходят в столице Венесуэлы городе Каракасе и Ла-Гуайре. Традиционно в играх стран Боливарианского альянса принимают участие народы Америки. Россия стала первой страной вне альянса, получившей приглашение для участия в Боливариаде.

– Для наших спортсменов важна любая международная соревновательная практика, а также возможность выступить под национальным флагом и с гимном России. Из-за политических решений, российских атлетов целенаправленно не допускают к участию в международных соревнованиях. Спорт должен быть вне политики и участие российской сборной России в Боливарианских играх – прекрасный тому пример, - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

В состав национальной спортивной сборной вошли 48 спортсменов, в том числе четыре из Краснодарского края. Кубань представляют мастер спорта России международного класса по настольному теннису Ольга Воробьева, боксерши Надежда Голубева и Анастасия Шамонова, а также тяжелоатлет Дмитрий Шмарин.