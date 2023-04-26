Делегация Кубани участвует в выставке в «Сколково»

Три компании представили Краснодарский край на выставке в «Сколково» в Москве. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Три компании представили Краснодарский край на выставке в «Сколково» в Москве. В 18 Всероссийском форуме «Госзаказ» приняли участие 200 российских компаний.

- Профильные выставки – это хорошая возможность для кубанских бизнесменов представить высокотехнологичную продукцию собственного производства на федеральном уровне. Также предприниматели могут изучить предложения конкурентов, увеличить объемы продаж и укрепить имидж, - рассказала исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

Участники провели переговоры с крупными государственными компаниями и лидерами рынка. Участие кубанской делегации в форуме «Госзаказ» прошло при поддержке центра «Мой бизнес», краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, а также торгово-промышленной палаты.