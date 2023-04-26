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НовостиОбщество26 апреля 2023 18:15

В Хадыженске 22 семьи переехали из аварийных домов в новое жилье

Квартиры приобрели в рамках национального проекта
Евгения ХАЛИКОВА
В Хадыженске 22 семьи отметили новоселье. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Хадыженске 22 семьи отметили новоселье. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Хадыженске 22 семьи, ранее проживавшие в аварийных квартирах, получили ключи от нового жилья. Двухуровневые трехкомнатные квартиры на улицах Черноморская и Гусева были приобретены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Всего в Хадыженске будут расселены 98 квартир в тринадцати аварийных домах. В 2021 году семь семей из девяти переехали в новые квартиры, оставшиеся две выбрали компенсационные выплаты, - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

До конца 2023 года отметят новоселье еще 67 семей. Их дома были признаны аварийными до 2017 года. Всего же на Кубани с начала действия адресной программы расселили почти 3 тысячи граждан.