В Успенском районе открыли Дом культуры после капремонта

В Успенском районе после капитального ремонта открыли Дом культуры. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Успенском районе после капитального ремонта открыли Дом культуры. Здание в селе Марьино обновили в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие культуры».

– Одна из приоритетных задач - ремонт и оснащение домов культуры в сельской местности. Здесь проводят свой досуг жители и развивает творческие способности талантливая молодежь, - рассказала министр культуры края Виктория Лапина.

Масштабного ремонта в Доме культуры села Марьино не было с момента его постройки в 1972 года. За два года рабочие отремонтировали фасад и кровлю, заменили двери и окна. Внутри произвели перепланировку помещений. В зрительном зале установили новые кресла. Для удобства маломобильных групп граждан оборудовали поручни пандусы.

Всего же за восемь лет по госпрограмме «Развитие культуры» в регионе оказали поддержку 791 учреждению культуры. До конца 2023 года завершится ремонт еще 109 муниципальных организаций.