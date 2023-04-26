В Краснодаре не допустят застройку особо охраняемых природных территорий

Губернатор Кубани обсудил с руководителями профильных ведомств вопросы сохранения ООПТ Краснодара. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани обсудил с руководителями профильных ведомств вопросы сохранения ООПТ Краснодара. В Краснодаре уже 39 особо охраняемых природных территорий регионального значения и 14 местного. Ни одна сотка особо охраняемых природных территорий не должна быть застроена, высказал мнение Вениамин Кондратьев.

– Особо охраняемые территории в краевом центре занимают площадь более 900 гектаров. Может быть это не слишком много, но для южного города они имеют особое значение. К нам едут отдыхать, наслаждаться красотой зеленых зон. И мы должны сохранить уникальные земли в утвержденных границах, чтобы ни одна сотка не была вырублена или застроена, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Участники совещания обсудили развитие и благоустройство территории «Большой остров», а также вопросы соблюдения природоохранного законодательства на территории «Киргизских плавней», урочище «Красный кут» и «Лесопарка Краснодарского».