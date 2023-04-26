Всего пару часов проведет в Краснодаре ретропоезд «Победа»

Ретро-поезд «Победа» остановится в Краснодаре. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодар 27 апреля прибудет ретропоезд «Победа». Это передвижной музей, состоящий из подвижного состава времен Великой Отечественной войны. Историки и железнодорожники с документальной точностью воссоздали крытые товарные вагоны, салон-вагон и платформы.

- На перроне железнодорожного вокзала «Краснодар 1» состав проведет всего пару часов. За это время зрители смогут ознакомиться с атмосферой 40-х годов прошлого века. Также в 11:30 состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Ретро-поезд будет открыт для посещения с 12:30 до 14:00. Посетителям покажут теплушки, кабины машинистов и работающую паровую машину. Впервые будет показан вагон-душ времен Великой Отечественной войны. На одной из грузовых платформ ретро-поезда будет установлен знаменитый советский среднетоннажный грузовой автомобиль ГАЗ-АА или «Полуторка».