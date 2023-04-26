Мастер-план «Новой Анапы» будет готов к 2024 году

В Анапе создадут новый курорт. Фото: Максим ПЕСКОВ

В Анапе прошло совещание представителей госкорпорации Туризм.рф и мэрии курорта. Члены рабочей группы обсудили реализацию проекта «Новая Анапа»

- Рабочее совещание прошло под руководством заместителя главы курорта Виталия Воронова. Участники обсудили вопросы проведения инженерных изысканий, разработки планировочных и архитектурных решений на территории «Новой Анапы», - рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Известно, что мастер-план развития будущего курорта будет готов к 2024 году. Под курортную зону отвели участок между Черным морем и Кизилташским лиманом. Предполагается, что здесь будет создан туристско-рекреационный центр международного уровня.