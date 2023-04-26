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НовостиОбщество26 апреля 2023 20:15

В Краснодаре суд запретил сносить пристройки к мельнице купца Киор-Оглы

Объект культурного наследия регионального значения «Мельница Киор-Оглы, 1921 г.» является федеральной собственностью
Евгения ХАЛИКОВА
Суд отказал администрации Кубани в сносе зданий у Мельницы купца Киор-Оглы.

Суд отказал администрации Кубани в сносе зданий у Мельницы купца Киор-Оглы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края проиграло суд к коммерческой компании о сносе пристроек к объекту культурного наследия регионального значения «Мельница-Киор-Оглы, 1921 г.», сообщает «Ъ-Черноморье».

Администрация Кубани потребовала демонтировать металлические конструкции по улицам Северная, 310, и Чкалова, 150. Однако в удовлетворении исковых требований отказано.

Судебное решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде. На это у истца есть месячный срок от даты его принятия через Арбитражный суд края