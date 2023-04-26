В Краснодаре суд запретил сносить пристройки к мельнице купца Киор-Оглы

Суд отказал администрации Кубани в сносе зданий у Мельницы купца Киор-Оглы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края проиграло суд к коммерческой компании о сносе пристроек к объекту культурного наследия регионального значения «Мельница-Киор-Оглы, 1921 г.», сообщает «Ъ-Черноморье».

Администрация Кубани потребовала демонтировать металлические конструкции по улицам Северная, 310, и Чкалова, 150. Однако в удовлетворении исковых требований отказано.

Судебное решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде. На это у истца есть месячный срок от даты его принятия через Арбитражный суд края