В Сочи газифицируют отдаленные поселки. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи до конца 2025 года газифицируют 26 поселков. Населенные пункты вошли в пятилетний план развития газоснабжения и газификации Кубани. Региональная программа была утверждена в 2020 году, но в 2023 году в новой редакции появились строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации ряда населенных пунктов Сочи, а также возведение четырех газонаполнительных станций.

– При поддержке губернатора края Вениамина Кондратьева мы сможем обесечить новое качество жизни сочинцев. Проведем газ в труднодоступные и удаленные населенные пункты, – подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Программой запланировано строительство новых газораспределительных станций, которые позволят газифицировать Магри, Вишневку, Макопсе, Тихоновку, Шхафит, Аше, Наджиго, Калеж, Хаджико, Мамедову Щель, Тхагапш, Алексеевское, Татьяновку, Каткову Щель, Марьино, Волконку, Чемитоквадже и Зубову Щель. Также реконструкция газораспределительной станции Дагомыс и строительство межпоселкового газопровода даст возможность газифицировать Третью Роту.