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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 20:40

На Кубани будут принудительно лечить пытавшегося убить сына мужчину

Житель Абинска на почве ревности пытался задушить 17-летнего сына
Евгения ХАЛИКОВА
Парень сообщил о нападении в полицию.

Парень сообщил о нападении в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Абинском районном суде готовятся рассмотреть уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в покушении на убийство 17-летнего сына.

- Вечером 14 января 2023 года фигурант и его 17-летний сын ездили по городу на мотоцикле. В какой-то момент между ними возник конфликт на почве ревности. Разгневанный мужчина нанес сыну несколько ударов ножом в область шеи и головы, а также пытался его задушить, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Молодой человек смог вырваться, обезоружить отца и сбежать. Окровавленного юношу доставили в больницу, а против отца возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направлены в суд.