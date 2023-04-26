В Краснодарском крае выросло количество заболевших корью

Избежать опасного заболевания можно только с помощью прививки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае зарегистрировали два новых случая заражения корью. Сейчас в регионе проходят лечение 31 пациент. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Известно, что самое большое количество заразившихся находится в Краснодаре. Врачи сообщили о 10 случаях заболевания. Также, в тройку городов по заболеваемости вошел Сочи и Анапа. Там выявили восемь и шесть заболевших, соответственно.

Избежать болезни можно только с помощью вакцины. Прививка обеспечивает формирование иммунитета, который сохраняется в течение более 25 лет, а в большинстве случаев дает пожизненный эффект.