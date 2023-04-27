Под Анапой отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой отключат свет 27 апреля. Электроэнергии не будет из-за монтажа новых приборов учета с 08:00 до 18:00.

- Света не будет в селе Витязево по улицам: Уютная, Майора Витязя, Нагорная, Каспийская, Понтийская, Лермонтова, Центральная, Святого Георгия, Батарейная, Толстого, Лозовая, Лазурная, Мира, Лиманная, Гагарина. Также на Лизы Чайкиной, Комсомольская, Черноморская, Пионерская, Южная, Новоселов, Красноармейская, Горького, Восточная, Короткая, Тракторная, Солнечная и на проспекте Звездный, - сообщили «Россети Кубань».

Утончается, что отключения пройдут и в поселке Пятихатки по улицам: Солнечная, Российская, Молодежная, Заводская, Ивана Крыгина, Джеметинская, Анапская, Садовая, Северная.