В Краснодаре пройдет региональный турнир по гребле. Фото: департамент физической культуры и спорта администрации Краснодара.

В Краснодаре пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ с 27 по 30 апреля. В региональном этапе турнира сойдутся ребята от 15 лет. Они выступят на базе спортивной школы олимпийского резерва по улице Парусной, 22.

- Кубок Краснодарского края является лучшим моментом для спортсменов, чтобы показать результаты тренировок с их наставниками. Это будут битвы мышц выносливости, а также тактики. Будем рады всем зрителям. Это открытые соревнования. На них не нужно покупать билеты, - сообщил директор городского департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Уточняется, что от Краснодара выступят восемь воспитанников спортивной школы № 4.

Соревнования приурочены к 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.