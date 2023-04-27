Игорь Чагаев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Краснодарского края покинул пост. Игорь Чагаев решил перейти на другую работу.

- Вениамин Кондратьев принял его отставку. Он подписал соответствующее распоряжение, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что пост вице-губернатора Кубани Игорь Чагаев занимал с 2020 года. До этого, с 2013 года, он был заместителем главы Лабинского района. В 2018 году стал главой Лабинского района, в 2019 году был назначен директором департамента внутренней политики Краснодарского края.