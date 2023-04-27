Днем в Краснодаре и крае воздух прогреется до 28 градусов

В регионе ожидается жара

27 апреля станет самым теплым днем на этой неделе. В Краснодаре и крае воздух прогреется до 28 градусов.

- Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах туман. Днем местами порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днем 19-24, местами в южной половине края и в восточных районах до 28 тепла, - сообщили в пресс-службе гидрометцентра региона.

Преимущественно без осадков, во второй половине дня по югу местами кратковременный дождь.