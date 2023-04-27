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НовостиКарта Кубани27 апреля 2023 5:58

Прокуратура Анапы вернула мужчине деньги, снятые приставами

Списание средств признали незаконным
Мария ЧАЛАЯ
Прокуратура Анапы вернула мужчине деньги, снятые приставами

Прокуратура Анапы вернула мужчине деньги, снятые приставами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Анапы вернула мужчине деньги, снятые приставами. 37-летний местный житель на личном приеме граждан обратился с заявлением о неправомерном списании средств.

- По итогам проверки установлено, что 34 тысячи рублей списаны судебным приставом с должника излишне. В связи с этим органом ФССП незамедлительно приняты меры к их возврату в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что акт прокурорского реагирования на данный момент рассматривается. Его результаты контролируются.