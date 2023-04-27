В Сочи высадят 400 тысяч цветов. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи к лету высадят 400 тысяч цветов. Первые посадки уже прошли в сквере у Художественного музея, напротив пальмария на Платановой аллее, на прилегающей к стеле Михаила Архангела территории.

- Во всех районах обустроят новые цветочные объекты. В Центральном районе обновят партер в сквере у Художественного музея. В Адлерском районе появится композиция в парке на берегу Мзымты. Также в Лазаревском – на улице Разина и Батумском шоссе в поселке Дагомыс, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что в Хостинском районе реконструируют объекты у памятного знака на улице Октября, в районе остановки «Мацеста».

В новом оформлении будут использовать более 30 видов сезонных цветов. В основном на улицах появятся бегонии, газании, цинии, тагетесы, гвоздики.

Планируется, что, помимо сезонных цветов, высадят 40 тысяч ковровых и многолетних растений. Работы завершат до конца июня.