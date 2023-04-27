На Кубани начали строить последний участок Таманского группового водопровода

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжается модернизация инфраструктурных объектов. Особое внимание уделяется побережью. Там начали строить последний участок Таманского группового водопровода.

- Сейчас на всех трех направлениях – Троицком, Таманском и Ейском – идет активное поэтапное строительство. Эти объекты решат проблему дефицита воды для миллиона жителей края,- сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Строительство группового водопровода решит проблемы с перебоями воды на побережье – будет поступать вода в 28 населенных пунктов. На последнем участке проложат более 40 километров трассы. Сейчас здесь устраивают траншеи и разрабатывают котлованы.

Строительство Таманского водопровода планируют завершить в 2024 году.