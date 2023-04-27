В Сочи к июню отремонтируют разрушенную оползнем канализацию. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи начали ремонтировать разрушенную оползнем канализацию. К масштабной реконструкции приступили на улице Целинной.

- Вместо ранее поврежденного оползнем объекта в микрорайоне появится новый. Его производительность будет повышена в два раза. Также предусмотрены подпорные сооружения, которые станут защитой от возможных подвижек грунта в будущем. Для этого забурено уже 20 девятиметровых свай, - сообщил глава города Алексей Копайгородский.

Уточняется, что на время реконструкции объекта водоотведение будет обеспечено по временным схемам.

Планируется, что новую станцию запустят в июне.