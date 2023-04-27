Страховая Компания "Гелиос" передала в дар Краснодару 50 саженцев деревьев

Фото предоставлено пресс-службой страховой компании «Гелиос»

В краевой столице продолжается высадка молодых деревьев и кустарников, которая позволяет восполнять фонд зеленых насаждений города. Для этого подбираются наиболее адаптированные к особенностям южного климата саженцы. В прошлом году это были ясенелистный клен, дерен белый, разные виды ивы, гибискус, бересклет и другие.

Этой весной Страховая Компания «Гелиос» передала в дар городу молодые акации, вязы, клены, сирени и липы – по 10 саженцев каждого вида.

Фото предоставлено пресс-службой страховой компании «Гелиос»

- «Гелиос» - социально ответственная страховая компания, - отмечает директор Южной дирекции Страховой Компании «Гелиос» Андрей Зыза. - Мы стремимся сохранять настоящее для создания лучшего будущего. И наша миссия созвучна с заботой городских властей и экологических активистов о нашем городе.

В этом году «Гелиос» отмечает 30-летие со дня своего основания. В честь юбилея Страховая компания организует и поддерживает экологические акции в 11 городах страны, в их числе и Краснодар. В других регионах сотрудники компании проведут уборку на территории детских домов, очистят от мусора прибрежные территории рек, высадят деревья, а также поборются с борщевиком и поддержат балтийских нерп.