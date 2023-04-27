Ведется следствие Фото из архива КП

Житель Кубани хранил более 3,6 тонны контрафактного алкоголя. На мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Крупную партию алкогольной продукции обнаружили в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. У 35-летнего местного жителя обнаружили свыше 1,7 тысячи бутылок водки под известными торговыми марками и около 600 пятилитровых бутылок со спиртом.

Весь алкоголь для продажи был спрятан в хозпостройках.

- Общий объем изъятой продукции составил более 3,6 тонны. Ведется следствие, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.