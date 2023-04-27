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НовостиОбщество27 апреля 2023 7:42

Житель Кубани хранил более 3,6 тонны контрафактного алкоголя

Житель Кубани хранил более 3,6 тонны контрафактного алкоголя
Светлана ОВДЕЙ
Ведется следствие Фото из архива КП

Ведется следствие Фото из архива КП

Житель Кубани хранил более 3,6 тонны контрафактного алкоголя. На мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Крупную партию алкогольной продукции обнаружили в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. У 35-летнего местного жителя обнаружили свыше 1,7 тысячи бутылок водки под известными торговыми марками и около 600 пятилитровых бутылок со спиртом.

Весь алкоголь для продажи был спрятан в хозпостройках.

- Общий объем изъятой продукции составил более 3,6 тонны. Ведется следствие, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.