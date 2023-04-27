Сочи стал лидером по фейковым объявлениям о продаже жилья Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи около 50% объявлений о продаже жилья оказались фейковыми. Об этом стало известно по данным исследования участников российского рынка недвижимости.

- На курортах Краснодарского края от 34% до 50% предложений оказались липовыми. Но лидирует тут Сочи. В городе около половины объявлений о продаже жилья – фейки. Причем количество лживых объявлений выросло как в социальных сетях, так и на сайтах, - сообщил «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков.

Уточняется, что некоторые объявления выкладываются с целью привлечь внимание потенциальных покупателей. Другие публикуются для реализации мошеннических схем.