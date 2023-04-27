В Краснодаре отметили 176 лет со дня образования Землеустроительной службы Кубани

Роскадастр Краснодарского края

Мероприятие с участием кадастровых инженеров, землеустроителей и будущих землеустроителей, а также специалистов земельно-имущественных отношений на Кубани прошло возле памятного знака «Землеустроителям Кубани», который был открыт ровно год назад на ул. Сормовской, 3, возле здания ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

Заместитель руководителя Росреестра по Краснодарскому краю Дмитрий Алексеевич Чернобровенко поприветствовал ветеранов землеустроительной службы и выразил искреннюю благодарность за их нелегкий и ответственный труд, а также за их неоценимый вклад в развитие земельно-имущественных отношений на территории Краснодарского края.

Заместитель директора – главный технолог Краевого Роскадастра Андрей Власенко поздравил собравшихся с праздником.

Кандидат экономических наук доцент кафедры землеустройства Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина (КубГАУ) Н. М. Радчевский выступил с докладом об исторической роли землеустроительной службы Кубани, начало деятельности которой на Кубани положено 12 апреля 1847 года созданием в Екатеринодаре (Краснодаре) Межевой комиссии в соответствии с Положением о размежевании земель Черноморского казачьего войска, утверждённым императором Николаем I.

Декан землеустроительного факультета КубГАУ К. А. Белокур рассказал о подготовке будущих работников в области землеустройства.

Начальник управления кадастровой оценки ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» А. А. Лысенко рассказал о работе землеустроительной службы в составе Краевого БТИ и огласил приветствие от департамента имущественных отношений администрации Краснодарского края.

О работе подразделения А СРО «Кадастровые инженеры» по Краснодарскому краю проинформировал руководитель С. И. Блоха.

Генеральный директор А СРО «ОКИ» А. В. Тихонов рассказал о работе СРО и вручил благодарность от организации и ценные подарки заслуженным землеустроителям Кубани в знак оценки их труда на ниве землеустройства во имя процветания Кубани.

Студенты КубГАУ, КубГТУ, Пашковского сельскохозяйственного колледжа, Краснодарского архитектурно-строительного техникума поблагодарили ветеранов землеустроительной службы за их многолетний труд: «Ваш жизненный и трудовой путь является нам примером, стимулом в освоении знаний по выбранному нами направлению, в желании применять те навыки и знания, которыми вы щедро делитесь с нами, наши дорогие ветераны, в стремлении служить родной земле, беречь и профессионально заботиться о ней».

Участники встречи с огромным удовольствием сделали фотографии у памятного знака.

Встреча прошла в очень теплой и комфортной обстановке, а погода способствовала еще большему сближению ветеранов землеустроительного дела и будущих землеустроителей.

Справочно

Памятный знак «Землеустроителям Кубани» был открыт 26 апреля 2022 года возле здания ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.

В целях сохранения исторической памяти с инициативой возведения памятника землеустроителям выступили члены ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» и ветераны землеустроительной службы Кубани.

Инициатива была поддержана администрациями Краснодарского края и Краснодара.