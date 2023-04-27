Юрий Бурлачко: «Мы должны быть готовы обеспечить защиту информационной инфраструктуры законодательных органов»

В Санкт-Петербурге проходят мероприятия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании. В них участвует председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Первым в повестку дня был включен вопрос региональной практики обеспечения мобилизационной готовности и организации надлежащего учета призывного контингента.

Вторым пунктом законодатели обсудили цифровизацию деятельности законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и повышения защищенности их информационной инфраструктуры.

С учетом профиля комиссии и текущей геополитической ситуации различные аспекты применения цифровых технологий были проанализированы с позиции угроз, с которыми сталкиваются общество и государство на данном этапе.

Председатель кубанского парламента в своем telegram-канале прокомментировал итоги заседания так:

«Сегодня вопросу цифровизации деятельности органов государственной власти уделяется достаточно много внимания, что обусловлено как новыми реалиями, так и запросами общества.

В краевом парламенте практику цифровой трансформации мы стали реализовывать еще до пандемии, перейдя на электронный документооборот. Тем самым сократили канцелярские расходы, уменьшили трудозатраты и заметно повысили качество работы.

«Ковидный» 2020 год только ускорил этот процесс. Действующие ограничения, социальная дистанция заставили переформатировать сами сессии. Теперь пленарные заседания стали проходить в онлайн-режиме.

Но впереди не менее важные задачи. На слуху достаточно примеров, что атакам подвергались ресурсы органов государственной власти. Об этом также шла речь и в ходе заседания. И мы должны быть готовы к тому, чтобы обеспечить защиту информационной инфраструктуры законодательных органов госвласти регионов.

Во главу угла с коллегами поставили вопрос подготовки квалифицированных IT-специалистов и применения унифицированных программных продуктов отечественного производства», - отметил Юрий Бурлачко.