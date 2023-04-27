В «ТНС энерго Кубань» вручили призы победителям акции «ЭКОдом»

Фото: «ТНС энерго Кубань»

Акцию запустили в целях заботы о природе и комфорте жителей многоквартирных домов. Приглашения к участию направлялись управляющим компаниям, председателям ТСЖ и старшим домов/подъездов. По правилам акции, участникам было необходимо отправить заявку и подключить как можно больше жителей своего дома к электронной квитанции до 31 марта 2023 года.

Всего поступило 46 заявок на участие. Наибольший процент подключений продемонстрировали:

- ТСН «Новые Черемушки» (г. Краснодар);

- ООО «Стабком» (г. Новороссийск);

- УК «Кутузовская» (г. Новороссийск).

Председатели этих компаний были приглашены в Центры обслуживания клиентов в Краснодаре и Новороссийске для торжественного вручения подарочных сертификатов на озеленение дворов победивших домов. Благодаря их активной позиции и желанию сделать родной город уютнее будут спасены сотни деревьев.

Помочь сохранить природные ресурсы страны, подключив электронную квитанцию, можно на официальном сайте «ТНС энерго Кубань», в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго».