Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП погиб 31-летний мотоциклист без прав. Смертельная авария произошла накануне, 26 апреля, в станице Тбилисской.

Известно, что водитель мотоцикла Suzuki около 19:00 проезжал по улице Красной.

- По предварительным данным, водитель, не имея права управления, без мотошлема и экипировки, превысил скорость, впоследствии чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору наружного освещения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Красноармейском районе в ДТП погиб 18-летний мотоциклист без прав. Его пассажира доставили в больницу.