Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
На Кубани в ДТП погиб 31-летний мотоциклист без прав. Смертельная авария произошла накануне, 26 апреля, в станице Тбилисской.
Известно, что водитель мотоцикла Suzuki около 19:00 проезжал по улице Красной.
- По предварительным данным, водитель, не имея права управления, без мотошлема и экипировки, превысил скорость, впоследствии чего допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору наружного освещения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В результате мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Красноармейском районе в ДТП погиб 18-летний мотоциклист без прав. Его пассажира доставили в больницу.