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НовостиОбщество27 апреля 2023 8:31

В Краснодаре улицу Циолковского отремонтировали почти наполовину

Реконструкция выполнена на 42%
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжается реконструкция улицы Циолковского. В настоящее время работы выполнены на 42%.

- Дорожники переустроили сети электроснабжения, продолжаются работы по подключению новой канализации к основной ливневке по улице Дзержинского. Планируется, что после майских праздников специалисты приступят к работам на проезжей части, - сообщили в мэрии города.

После работ ресурсоснабжающей компании по обустройству газопровода дорожники нарастят темпы по укладке асфальта.

Напомним, что на участке Циолковского от улицы Гастелло до Репина после завершения реконструкции вместо гравийной дороги появится асфальтобетонная двухполосная улица шириной семь метров, тротуары шириной до 2,25 метра. Наружное освещение будет установлено на всем протяжении участка.