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НовостиЗдоровье27 апреля 2023 8:36

На Кубани за сутки выявили 85 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту 11 месяцев
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 85 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 10 детей, самому младшему из которых 11 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавился 51 пациент, в Сочи - 11, Новороссийске – четыре. По два положительных результата получено в Анапе, Кущевском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах.

По одному новому заболевшему в Геленджике, Апшеронском, Белореченском, Ейском, Калининском, Красноармейском, Новокубанском, Новопокровском, Отрадненском, Северском и Тимашевском муниципалитетах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.