За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 85 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 10 детей, самому младшему из которых 11 месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре прибавился 51 пациент, в Сочи - 11, Новороссийске – четыре. По два положительных результата получено в Анапе, Кущевском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах.

По одному новому заболевшему в Геленджике, Апшеронском, Белореченском, Ейском, Калининском, Красноармейском, Новокубанском, Новопокровском, Отрадненском, Северском и Тимашевском муниципалитетах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.