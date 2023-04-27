В Сочи нашли бомбу времен войны. Фото: t.me/rosgvard_krasnodar.

Житель Сочи нашел возле дома бомбу времен войны. Взрывоопасный предмет заметили во время уборки на улице Карла Либкнехта в Центральном районе города.

- Металлический предмет оказался корпусом 50-мм минометной мины времен Великой Отечественной войны. Он не представлял опасности, - сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мину передали полицейским.