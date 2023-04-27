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НовостиОбщество27 апреля 2023 8:47

Житель Сочи нашел возле дома бомбу времен войны

Взрывоопасный предмет передали полицейским
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи нашли бомбу времен войны. Фото: t.me/rosgvard_krasnodar.

В Сочи нашли бомбу времен войны. Фото: t.me/rosgvard_krasnodar.

Житель Сочи нашел возле дома бомбу времен войны. Взрывоопасный предмет заметили во время уборки на улице Карла Либкнехта в Центральном районе города.

- Металлический предмет оказался корпусом 50-мм минометной мины времен Великой Отечественной войны. Он не представлял опасности, - сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мину передали полицейским.