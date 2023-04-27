Набережная может появиться вокруг заброшенного пока пруда. Фото: сайт голосования

На Кубани планируют благоустроить набережную в честь 80-летия освобождения станицы Северской от фашистов. Это один из трех проектов, опубликованных администрацией поселения на суд жителей. Пока именно он лидирует по количеству отданных голосов.

- Это будет тенистый сквер с раскидистыми деревьями на берегу водоема - настоящее спасение в летний зной для любителей прогулок на свежем воздухе. Именно такой “оазис” планируется обустроить в станице Северской, в районе Азовского перекрестка, вокруг заброшенного карьера. Это место и сейчас довольно популярно у северчан. Однако в настоящее время здесь нет ничего для комфортного отдыха. В рамках работ по благоустройству территории планируется оборудовать газон с пешеходными дорожками, установить лавочки, малые архитектурные формы, освещение, детскую игровую площадку, предусмотреть парковочные места. Хочется верить, что взрослые, которые будут приходить на новую набережную с детьми, станут объяснять им, в честь какого великого события названа эта зона отдыха. И память о победе нашего народа в Великой Отечественной войне будет жить еще очень долго, - говорится на сайте для голосования.

Пока это место привлекает только рыбаков-любителей. Для прогулок с детьми оно не приспособлено. Однако за благоустройство именно этой территории в памятный для жителей Краснодарского края юбилейный год освобождения от фашистской оккупации проголосовало уже более двух тысяч человек.

Если вы тоже хотите отдать свой голос, можете сделать это по ссылке.

Напомним, ранее в станице Северской по программе комфортная городская среда были благоустроены сквер "Сосновый" и "Островок".