Работы завершат до 1 мая Фото: t.me/BogodistovAA

Строительство канализационной сети в центре Геленджика завершат к 1 мая. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем telegram-канале.

С вопросами к мэру Геленджика обратились в соцсетях местные жители. Горожане обеспокоены тем, успеют ли специалисты привести в порядок центр города к началу лета.

- Разрытия обусловлены продолжением строительных работ в рамках проекта «Чистая бухта». В настоящее время завершаются работы на набережной - от загса до улицы Островского, - сообщил Алексей Богодистов. - На этом участке построили 460 метров новых канализационных сетей из современного износостойкого материала.

Отмечается, что до 1 мая в центре города уберут ограждения и технику. А работы на других участках набережной выполнят до 5 мая.