На Кубани во время туристического сезона масса отходов возрастает на 30-50%

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с зампредседателя правительства РФ Викторией Абрамченко реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Это одна из ключевых проблем региона — нехватка мощностей для переработки и захоронения отходов. Для решения этого вопроса запланировали реконструкцию действующих полигонов в Краснодаре, Новороссийске и Белореченске. Также в планах заключить инвестиционные соглашения с региональными операторами в Армавире, Брюховецком и Абинском районах. Кроме того, заключим с рядом муниципалитетов концессионные соглашения для строительства комплексов переработки отходов, - написал в соцсетях Кондратьев.

Во время туристического сезона среднесуточная масса отходов возрастает на 30-50% по сравнению с зимними периодами.

- Детально обсудили реализацию проектов по вводу 12 объектов инфраструктуры. На первом этапе - создание пяти новых КПО общей мощностью 1,5 млн тонн в год в рамках концессионных соглашений. Ввод в эксплуатацию трех КПО состоится до конца 2025 года, двух КПО - до конца 2026 года, - добавила Абрамченко.

В настоящее время специалисты подбирают подходящие участки для предлагаемых объектов.