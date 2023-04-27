Тематическая смена «Детский форсайт. Лидеры социальных изменений» стартовала в «Орленке»

В ВДЦ «Орленок» проходит тематическая смена «Детский форсайт.

В этом году на 5-ю смену в ВДЦ «Орленок» приехали 100 подростков 11-16 лет из 28 регионов России. Это лидеры органов ученического самоуправления, активисты детских общественных организаций, которые представили собственный социально значимый проект и портфолио, подтверждающие успехи в проектной и исследовательской деятельности.

- Программа “Детский форсайт. Лидеры социальных изменений” позволяет подросткам проявить свои лидерские качества в разных направлениях: творческом, техническом, социальном. Школьники не только приобретают опыт социального проектирования, но и учатся работать в команде, видеть актуальные проблемы в окружающем мире и продумывать варианты их решения. Детские инициативы, меняющие мир к лучшему, могут вырасти в крупные всероссийские проекты. Важно, чтобы подростки с активной жизненной позицией получили всестороннюю поддержку от педагогов и наставников, которые могут дать верные ориентиры и помогут развивать идеи школьников, – прокомментировал Александр Джеус.

В течение трех недель участники придумают и реализуют проекты по нескольким направлениям: медийные, культурно-массовые, технологические и по благоустройству – а затем масштабируют их в своих городах.

- Смена “Детский форсайт” проходит в “Орленке” уже второй год. Она вовлекает школьников в проектирование будущего своих городов и направлена на реализацию социальных проектов, способствующих улучшению городской среды. В этом году в «Орленке» собрались школьники как уже с реализованными проектами, так и с идеями, которые находятся в процессе внедрения. Наша задача – показать ребятам с разным уровнем подготовки, что такое социальное проектирование и как с помощью практической деятельности можно менять пространство вокруг себя, – отметила руководитель программы «Детский форсайт» Мария Копылова.

В «Орленке» школьники познакомятся с современными трендами городского развития и узнают о государственных инициативах по изменению городов.

Смена завершится фестивалем «Звездный своими руками». Специальными гостями события станут победители и призеры Всероссийского конкурса социальных изменений «Детский форсайт» со всей России: они поделятся с орлятами опытом реализации своих идей.