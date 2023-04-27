Документальный фильм «Крылья» о Герое России Канамате Боташеве покажут в кинотеатрах Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Документальный фильм «Крылья» о Герое России Канамате Боташеве покажут в кинотеатрах Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Генерал-майор Канамат Боташев – выпускник Ейского высшего военного авиационного училища. Летчик-снайпер погиб в ЛНР 22 мая 2022 года, спасая попавших в окружение российских военных.

Документальный фильм создали по инициативе творческой группы «Кубанькино» совместно с министерством культуры региона. Кино снимали на родине Героя России в аулах Теберды, в Черкесске, а также в Ставрополе, Ейске и Санкт-Петербурге.

В киноленте рассказывается о том, как Канамат Боташев стал военным, шел к мечте и достигал профессиональных высот. В работу вошли воспоминания семьи, одноклассников, однокурсников и сослуживцев погибшего летчика. Ранее предпремьерный показ прошел в Карачаево-Черкесском госуниверситете и в ауле Нижняя Теберда.

В Краснодаре предпремьерный показ документальной киноленты «Крылья» пройдет уже 27 апреля в 17:30 в кинотеатре «Монитор СБС».