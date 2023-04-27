Обвиняемого арестовали на два месяца Фото из архива КП

Жителя Новороссийска, обвиняемого в убийстве соседки отверткой, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, трагедия произошла днем 24 апреля на улице Первомайской.

- Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз приходил в дом к своей 42-летней соседке. Придя в очередной раз, мужчина в ходе произошедшей ссоры несколько раз ударил потерпевшую отверткой. От полученных травм женщина скончалась, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

После этого обвиняемый забрал ювелирные украшения соседки и сдал в ломбард. Мать женщины, вернувшись вечером домой, обнаружила ее тело. Позже она сообщила следователю о телефонном звонке дочери, которая рассказала, что сосед несколько раз приходил к ней домой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Задержанный мужчина на допросе во всем признался. После задержания решался вопрос об избрании меры пресечения.

- Обвиняемый в судебном заседании против удовлетворения ходатайства не возражал, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что мужчина будет находиться под стражей до 25 июня.