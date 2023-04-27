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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 9:53

Жителя Новороссийска, обвиняемого в убийстве соседки отверткой, арестовали на два месяца

Он будет находиться под стражей до 25 июня
Светлана ОВДЕЙ
Обвиняемого арестовали на два месяца Фото из архива КП

Обвиняемого арестовали на два месяца Фото из архива КП

Жителя Новороссийска, обвиняемого в убийстве соседки отверткой, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, трагедия произошла днем 24 апреля на улице Первомайской.

- Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз приходил в дом к своей 42-летней соседке. Придя в очередной раз, мужчина в ходе произошедшей ссоры несколько раз ударил потерпевшую отверткой. От полученных травм женщина скончалась, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

После этого обвиняемый забрал ювелирные украшения соседки и сдал в ломбард. Мать женщины, вернувшись вечером домой, обнаружила ее тело. Позже она сообщила следователю о телефонном звонке дочери, которая рассказала, что сосед несколько раз приходил к ней домой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Задержанный мужчина на допросе во всем признался. После задержания решался вопрос об избрании меры пресечения.

- Обвиняемый в судебном заседании против удовлетворения ходатайства не возражал, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что мужчина будет находиться под стражей до 25 июня.