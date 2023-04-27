В крае с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой обсудили готовность региона к курортному сезону Фото: t.me/kondratyevvi

Краснодарский край летом готовится принять более 9 млн туристов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой в Сочи.

Ка отметил глава региона, одной из главных задач выделено обеспечение антитеррористической защищенности и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

- Мы приложим максимум усилий, чтобы отдых наших гостей был комфортным и оставил после себя самые лучшие впечатления, - написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на майских праздниках Кубань готовится принять около 600 тысяч гостей. К открытию летнего сезона регион будет готов уже 1 мая.