Сергей Галицкий Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Компания Сергея Галицкого закрыла 2022 год с убытком в 7,7 млрд рублей. Данные опубликованы в системе СПАРК.

Прибыль компании достигла 40,6 млрд рублей. В 2021 году показатель составлял 36,1 млрд рублей. Чистые активы за год снизились с 13,2 млрд рублей до 6,1 млрд рублей, пишет «РБК Краснодар».

Компания зарегистрирована в Краснодаре в 2009 году. Фирма занимается капиталовложениями в уставные капиталы, венчурным инвестированием, в том числе посредством инвесткомпаний.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что выручка компании Сергея Галицкого, которая занимается производством вина, за год увеличилась в 3,2 раза. Показатель составил 86,26 млн рублей.