Жителей Сочи предупредили о грозах 28 апреля

Жителей Сочи предупредили о грозах Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителей Сочи предупредили о грозах и шквалистом ветре. Погода ухудшится 28 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду.

- Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Жителей и гостей Сочи просят быть внимательными и отказаться от отдыха у воды. При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней. Сильные дожди начнутся уже с вечера 27 апреля. Непогода будет бушевать в крае три дня.